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Kars'ta afet mağduru üreticilere 26 milyon lira ile yeniden üretim desteği

Kars'ta 2026'deki doğal afetlerin ardından üretimin devamı için 26 milyon liralık kaynakla 3 bin 409 üreticiye tohum, gübre, yem ve arı kovanı desteği sağlandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta afet mağduru üreticilere 26 milyon lira ile yeniden üretim desteği

Kars'ta afet sonrası tarımsal destek programı

Kars'ta 2026 yılında meydana gelen doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla 26 milyon lira tutarında kaynak ayrıldı. Kaynak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının Acil Destek Giderleri Tertibinden tahsis edildi.

dağıtılan desteklerin ayrıntıları:

Program kapsamında bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 3 bin 409 üreticiye toplam bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtıldı. Bu tohum desteği, afetlerden zarar gören üreticilerin ekim dönemindeki temel girdilerini karşılamayı hedefliyor.

Meyve üretiminde zarar gören 22 üreticiye 220 kilogram bordo bulamacı ve 7 bin 160 kilogram gübre desteği sağlandı; destekler meyve bahçelerinin korunması ve bitkisel gelişimin desteklenmesi için planlandı.

Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan üreticilere ise toplam 2 bin 750 kilogram besi yemi ve dane mısır ile 50 adet arı kovanı desteği verildi; bu yardım üreticilerin hayvansal üretimini sürdürmesine katkı sunacak.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Kars Valisi Ziya Polat, programda yaptığı konuşmada üreticilerin yeniden üretime kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, "Kars’ta tarım ve hayvancılık, ilimizin ekonomisinin ve kırsal yaşamın temelini oluşturuyor. Doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin yeniden üretime devam edebilmesi için devletimizin imkânlarıyla desteklerimizi sürdürecek, çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın de yardımların üretimin kesintiye uğramaması ve kayıpların telafi edilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, "Üreticilerimizin yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve üretimin kesintiye uğramaması için sağlanan bu destekler büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Programda üreticiler, sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a teşekkür etti.

Yetkililer, afet sonrası desteğin amaçlarının üreticilerin girdi ihtiyaçlarını karşılamak, tarımsal faaliyetlerin devamını sağlamak ve bölge tarımının dayanıklılığını artırmak olduğunu vurguladı; çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edileceği bildirildi.

KARS’TA AFETTEN ETKİLENEN ÜRETİCİLERE 26 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK(KARS-İHA)

KARS’TA AFETTEN ETKİLENEN ÜRETİCİLERE 26 MİLYON LİRALIK TARIMSAL DESTEK(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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