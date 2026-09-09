Kayserispor ile İstanbulspor arasındaki maça biletler satışta

Kayserispor ile İstanbulspor arasında bilet satışı başladı

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuluyor. Mücadele 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de yapılacak.

bilet satış bilgileri:

Maçın tarihi ve saati 14 Eylül 2026 Pazartesi saat 20.00 olarak duyuruldu. Biletler ise bugün saat 14.00'te satışa çıkıyor; taraftarların biletleri belirtilen saatten itibaren temin etmesi gerekiyor.

tribün ve fiyat listesi:

Kayseri'de oynanacak mücadele öncesi açıklanan bilet fiyatları şu şekilde: Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL.

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