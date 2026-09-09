Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Kayserispor ile İstanbulspor arasındaki maça biletler satışta

Kayserispor-İstanbulspor maçı 14 Eylül 2026 20.00'de Kayseri'de oynanacak; biletler bugün saat 14.00'te satışa sunuluyor, fiyatlar belli oldu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor ile İstanbulspor arasındaki maça biletler satışta

Kayserispor ile İstanbulspor arasında bilet satışı başladı

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa sunuluyor. Mücadele 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Kayseri'de yapılacak.

bilet satış bilgileri:

Maçın tarihi ve saati 14 Eylül 2026 Pazartesi saat 20.00 olarak duyuruldu. Biletler ise bugün saat 14.00'te satışa çıkıyor; taraftarların biletleri belirtilen saatten itibaren temin etmesi gerekiyor.

tribün ve fiyat listesi:

Kayseri'de oynanacak mücadele öncesi açıklanan bilet fiyatları şu şekilde: Güney Alt: 200 TL, Kuzey Alt: 200 TL, Doğu Üst: 300 TL, Doğu Alt: 400 TL, Batı Alt: 500 TL, Batı Balkon: 750 TL, Misafir Tribünü: 260 TL.

TFF 1. LİG&#039;DE KAYSERİSPOR İLE İSTANBULSPOR ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI BELLİ...

TFF 1. LİG'DE KAYSERİSPOR İLE İSTANBULSPOR ARASINDA OYNANACAK MÜSABAKANIN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı
images

Altıeylül yaz spor okulları gençlerde dostluk ve disiplin bıraktı
images

Tavşanlı altyapısından TFF Gelişim Ligleri sahnesine: 14 yaşındaki İbrahim Esad...
images

Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau'ın Afrika Uluslar Kupası aday kadrosund...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alındı

Köy meydanında yıldızlar altında nostalji: açık hava sinema gecesi

Güzergah değişikliği esnafı mağdur etti, il başkanından belediyeye çağrı

orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali