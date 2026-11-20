Kent içi ulaşımda yeni tarife yürürlüğe girdi

Kars'ta şehir içi dolmuş ücretlerine yapılan yeni düzenleme ile ücretler tekrar artırıldı. Yapılan son zamla birlikte kentte toplu ulaşım maliyetleri yükseldi ve özellikle kısa mesafe yolculuklarda fiyat adaleti talebi gündeme geldi.

Yeni ücretler ve önceki tarifeler:

Belediye ve ilgili taşımacılarca belirlenen yeni tarifeye göre, sivil yolcu ücreti 45 TL olurken öğrenci ücreti 40 TL olarak açıklandı. Buna kadar önce sivil yolcular 35 TL, öğrenciler ise 30 TL ödüyordu. Nisan ayında yapılan yüzde 40'lık zamdan sonra gelen bu ikinci artış, sivil tarifede yaklaşık %28,5, öğrenci tarifesinde ise yaklaşık %14,2 oranında gerçekleşti.

Bir hat için farklı tarife uygulaması:

Şehir içi dolmuşların Sanayi Sitesi güzergahında da yeni fiyatlandırma uygulamaya alındı; bu hattın tam yolcu ücreti 50 TL olarak belirlenirken, çırakların ulaşım ücreti 40 TL oldu. Bu düzenleme, farklı hatlarda ayrı tarifelerin uygulanabileceğini gösteriyor.

Artan ücretler sonrası vatandaşlar, özellikle kısa mesafe yolculuklarda tam ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirterek, indi-bindi adı verilen mesafeye göre ücretlendirme talebini dile getiriyor. Kısa yolculukların mali yükünün hafifletilmesi için mesafe bazlı tarifelendirme talebi, kent içi ulaşımda bütçe dengesi ve erişilebilirlik açısından ön plana çıkıyor.

KARS’TA DOLMUŞ ÜCRETLERİNE YENİ ZAM: SİVİL 45, ÖĞRENCİ 40 TL(KARS-İHA)