Kars'ta hüzün ve saygı: Atatürk'ün 88. yılı anıldı

Kars'ta atatürk anma töreni:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıldönümünde Kars'ta düzenlenen törenlerle anıldı. Kent merkezindeki anma programı Hükümet Konağı önünde başladı ve kent genelinde ortak bir saygı duruşu ile devam etti.

törenin ayrıntıları:

Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından saat 09.05'te, kent genelinde duyulan 'Ti' sesi eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu ve eş zamanlı olarak İstiklal Marşı okunup bayraklar yarıya indirildi.

program ve katılımcılar:

Anma etkinlikleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda sürdü. Burada da Atatürk'ün kendi sesinden 10 Yıl Nutku dinletisi eşliğinde 2 dakika saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı tekrar edildi. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma ile Atatürk'ün biyografisi yer aldı; öğrenciler ve davetliler tarafından şiirler okundu.

Etkinlik, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan konser ile son buldu. Programa; Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, kurum ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenler, toplumun farklı kesimlerinden katılımla, anma geleneğinin devam ettiğini gösterdi.

ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 88. YILDÖNÜMÜNDE KARS’TA ANILDI(KARS-İHA)