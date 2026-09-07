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Kars’ta konservatuvar hayaline ilk adım: yetenek sınavı heyecanı

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 2026-2027 özel yetenek sınavları başladı; adaylar müzik ve geleneksel alanlarda performans sergiliyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta konservatuvar hayaline ilk adım: yetenek sınavı heyecanı

Sınavlar başladı:

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için özel yetenek sınavları başladı. Dört yıllık lisans eğitimi hedefleyen adaylar, tercih ettikleri anasanat dallarında jüri önünde performans sunuyor.

Konservatuvarda yeni dönem öncesi düzenlenen sınavlarda, farklı branşlardan gelen gençler yeteneklerini ve sahne duruşlarını sergileyerek değerlendiriliyor. Jüride yer alan akademisyen ve öğretim üyeleri adayların müzikal becerileri, ritim duygusu, ses özellikleri ve enstrüman hakimiyetini titizlikle inceliyor.

Alınacak bölümler ve anasanat dalları:

2026-2027 yılında konservatuvarda Müzik Bölümü ile Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesindeki anasanat dallarına öğrenci kabul edilecek. Müzik Bölümü kapsamında Piyano, Arp ve Gitar Anasanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı alanlarında öğrenci kabulü gerçekleştirilecek.

Geleneksel Türk Müziği Bölümünde ise Türk Halk Müziği Anasanat Dalı ile Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı adaylarının yetenekleri sınanıyor. Her anasanat dalının sınav ölçütleri, ilgili bölümün gereksinimlerine uygun olarak belirleniyor.

Değerlendirme ve sonuçlar:

Sınav sürecinde jüri yalnızca mevcut performansı değil, adayların seçtikleri sanat dalına yatkınlıklarını ve temel becerilerini de değerlendiriyor. Başarılı olan adaylar, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dört yıllık lisans eğitimi alma hakkı kazanacak ve akademik ile uygulamalı eğitim sürecine adım atacak.

Özel yetenek sınavlarının tamamlanmasının ardından başarılı olan asil ve yedek adayların isimlerinin Kafkas Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Kars’ta sanat eğitiminin önemli merkezlerinden biri olan konservatuvar, gençlerin sanat alanındaki geleceklerine yön verme açısından önem taşıyor.

KARS’TA KONSERVATUVAR HAYALİ KURAN ÖĞRENCİLER İÇİN YETENEK SINAVI HEYECANI(KARS-İHA)

KARS’TA KONSERVATUVAR HAYALİ KURAN ÖĞRENCİLER İÇİN YETENEK SINAVI HEYECANI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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