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Kars’ta köylülerin dayanışmasıyla gübre çukurundan çıkarılan büyükbaş ayağa kalktı

Kars’ın Selim ilçesi Oluklu köyünde gübre çukuruna düşen büyükbaş, köylülerin ve iş makinesinin desteğiyle çıkarıldı; hayvan kısa sürede ayağa kalktı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:27

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars’ta köylülerin dayanışmasıyla gübre çukurundan çıkarılan büyükbaş ayağa kalktı

olayın gelişimi:

Olay, Selim ilçesi Oluklu köyündeki bir çiftlikte yaşandı. Karslı hayvan tüccarı Bülent Uyanık’ın çiftlikten satın aldığı büyükbaşlar araca yüklendiği sırada, hayvanlardan biri dengesini kaybederek ahırın dış kısmındaki gübre çukuruna düştü. Çukura düşen hayvanın mahsur kaldığını gören vatandaşlar, ilk anda kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmasına başladı.

Ancak çukurun derinliği ve hayvanın ağırlığı, basit müdahalelerin yetersiz kalmasına neden oldu. Bu nedenle köylüler daha geniş çaplı bir girişim planladı ve bölgeye iş makinesi çağrıldı.

kurtarma çalışması:

Çukura merdivenle inen vatandaşlar, hayvanın vücuduna halat ve özel kaldırma kayışları bağladı. Ardından iş makinesi yardımıyla dikkatli bir şekilde kaldırma işlemi gerçekleştirildi. Çalışma sırasında ekipler hayvana zarar gelmemesi için ölçülü ve koordineli hareket etti.

Gübreye bulanmış olan hayvan başarılı bir operasyonla çukurdan çıkarıldı. Kurtarılmasının hemen ardından hayvanın kısa sürede ayağa kalkıp yürümeye başlaması, kurtarma çalışmalarına katılanları sevindirdi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, köylülerin dayanışması ve iş makinesiyle yapılan dikkatli müdahale açıkça görülüyor.

Yaşananlar, kırsalda komşuluk ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterirken, olay herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma olmadan sonuçlandı.

KARS&#039;TA GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVANI KURTARMAK İÇİN KÖYLÜLER SEFERBER OLDU. HALAT VE...

KARS'TA GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞEN BÜYÜKBAŞ HAYVANI KURTARMAK İÇİN KÖYLÜLER SEFERBER OLDU. HALAT VE KALDIRMA KAYIŞLARIYLA İŞ MAKİNESİNE BAĞLANAN HAYVAN, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN ÇIKARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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