Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kars’ta kurumlar ortak hareket ediyor: kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası

Vali Ziya Polat başkanlığında toplanan kurumlar, Kars'ta aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliğini güçlendirme ve yeni önlemleri planladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars’ta kurumlar ortak hareket ediyor: kadına yönelik şiddetle mücadelede yol haritası

toplantının ana gündemi ve yürütülen çalışmalar:

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve kent genelinde yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması ele alındı.

kurumlar arası iş birliği ve sorumluluklar:

İlgili kurumların yürüttüğü faaliyetler tek tek değerlendirildi. Özellikle kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, sorumluluk alanlarının netleştirilmesi ve kurumlar arasında bilgi akışının sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda, hizmetlerin eşgüdümlü yürütülmesiyle müdahale süreçlerinin daha hızlı ve etkin olacağına dikkat çekildi.

önümüzdeki döneme ilişkin planlar ve izleme:

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler tartışıldı; farkındalık çalışmalarının artırılması, mağdur destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve eğitim programlarının sürdürülmesi öne çıkan başlıklar oldu. Katılımcılar, izleme ve değerlendirme süreçlerinin düzenli hale getirilmesiyle uygulamaların etki analizinin yapılmasının önemine değindi.

Toplantı, yürütülen çalışmaların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin planlamaların ele alınmasının ardından sona erdi. Vali Ziya Polat liderliğinde alınan kararların uygulamaya geçirilmesiyle Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin artırılması hedefleniyor.

KARS’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sunuculukla özgüvenini bulan Cansu, bakanla ilk röportajını yaptı
images

Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi
images

Tunceli'de sağlık binalarında afet hazırlığı tatbikatı
images

Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da muhtarlarla iş birliği: hizmette eşitlik ve hızlı çözümler

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı

Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı