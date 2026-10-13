Kars'ta okul tatbikatı miniklere afet bilinci aşıladı

Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'nda uygulama

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Kars'ta düzenlenen tatbikatta amaç, öğrencilerde afet bilincini erken yaşta oluşturmak ve tahliye prosedürlerini pratiğe geçirmekti.

Eğitim ve senaryo:

Etkinlik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirildi. Öğrencilere teorik eğitimler verildikten sonra senaryo gereği tahliye uygulamasına geçildi. Eğitimlerde afet anında yapılması gerekenler, güvenli alanlara yönelme ve öğretmenlerin yönlendirmelerine uymanın önemi vurgulandı.

Tahliye ve müdahale çalışmaları:

Tatbikata AFAD eğitmenlerinin yanı sıra UMKE, Karayolları KARAKURT, sağlık ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Senaryo doğrultusunda öğrenciler, ekiplerin yönlendirmeleriyle binadan çıkarak güvenli alana ulaştı ve okul bahçesinde toplandı.

Tahliyenin ardından ekiplerin kurtarma ve müdahale uygulamalarını izleyen öğrenciler, afet anında profesyonel ekiplerin nasıl çalıştığını yakından görme fırsatı buldu. Çocukların heyecanlı ve dikkatli katılımı etkinliğe renk kattı.

Uygulama, tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerin çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona erdi. Düzenlenen tatbikat, küçük yaşta verilen afet eğitiminin acil durumlarda hızlı ve doğru hareket etme alışkanlığı kazandırmada etkili olduğunu ortaya koydu.

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