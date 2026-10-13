Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2698 +0,39%
Bist 12.244,24 +0,77%
Altın Gram 6.663,25 +0,35%
EUR/USD 1,1191 +0,27%
Brent Petrol 104,66 -1,87%
--°

Kars'ta okul tatbikatı miniklere afet bilinci aşıladı

Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'nda AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin katıldığı tatbikatta öğrenciler tahliye ve müdahale eğitimleriyle afet bilinci kazandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kars'ta okul tatbikatı miniklere afet bilinci aşıladı

Fevzipaşa İlk ve Ortaokulu'nda uygulama

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Kars'ta düzenlenen tatbikatta amaç, öğrencilerde afet bilincini erken yaşta oluşturmak ve tahliye prosedürlerini pratiğe geçirmekti.

Eğitim ve senaryo:

Etkinlik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirildi. Öğrencilere teorik eğitimler verildikten sonra senaryo gereği tahliye uygulamasına geçildi. Eğitimlerde afet anında yapılması gerekenler, güvenli alanlara yönelme ve öğretmenlerin yönlendirmelerine uymanın önemi vurgulandı.

Tahliye ve müdahale çalışmaları:

Tatbikata AFAD eğitmenlerinin yanı sıra UMKE, Karayolları KARAKURT, sağlık ve itfaiye ekipleri de destek verdi. Senaryo doğrultusunda öğrenciler, ekiplerin yönlendirmeleriyle binadan çıkarak güvenli alana ulaştı ve okul bahçesinde toplandı.

Tahliyenin ardından ekiplerin kurtarma ve müdahale uygulamalarını izleyen öğrenciler, afet anında profesyonel ekiplerin nasıl çalıştığını yakından görme fırsatı buldu. Çocukların heyecanlı ve dikkatli katılımı etkinliğe renk kattı.

Uygulama, tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerin çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona erdi. Düzenlenen tatbikat, küçük yaşta verilen afet eğitiminin acil durumlarda hızlı ve doğru hareket etme alışkanlığı kazandırmada etkili olduğunu ortaya koydu.

Kars’ta afet tatbikatı gerçeğini aratmadı: Minikler güvenli alanlara koştu

Kars’ta afet tatbikatı gerçeğini aratmadı: Minikler güvenli alanlara koştu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağrı merkezli yatırım dolandırıcılığı ağı: yalan makinesi testleri ve uluslarar...
images

Elazığ'da otobüs önünde şemsiye ile kavgaya dönüşen tartışma
images

galeri kisvesi altında örgütlü tefecilikte esnafın borcu 90 milyon liraya dayand...
images

Taşköprü'de tarlada başlayan husumet kanlı sonla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

TGSD'den Türkiye markasını çok sektörlü stratejiyle yeniden inşa hamlesi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi