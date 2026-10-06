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Kars'ta sabah sisleri kent merkezini ve tarihi Kars Kalesi'ni örttü

Sabah saatlerinde Kars'ta etkili olan yoğun sis, kent merkezinde görüşü yer yer 20 metreye çekti; tarihi Kars Kalesi sis içinde kayboldu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars'ta sabah sisleri kent merkezini ve tarihi Kars Kalesi'ni örttü

Kars'ta sabah sisleri etkili oldu

Kars'ta sonbaharın etkisiyle sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğunluğun yüksek olduğu saatlerde sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı, yayalar da sisli havada daha temkinli hareket etmek zorunda kaldı.

sürüş ve yaya güvenliği:

Trafik ekipleri, sürücülerden dikkatli olmalarını, hızlarını azaltmalarını ve takip mesafesine özen göstermelerini istedi. Yetkililer herhangi bir geniş çaplı kaza bildirmese de, azalmiş görüşün trafikte yavaşlama ve dikkat gerektiren koşullar yarattığı belirtildi.

tarihi yapı sisin içinde:

Kent merkezinin simgelerinden Kars Kalesi, yoğun sisin etkisiyle adeta bulutların arasında kayboldu; kale silueti sabah saatlerinde neredeyse görünmez hale geldi. Sabahın ilerleyen saatlerinde sis etkisini kaybetmeye başladı ve görüş kademeli olarak düzeldi.

Trafik ekipleri, sabah saatlerinde görülen bu tür sis durumlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

KARS’TA SİS ETKİLİ OLDU, TARİHİ KARS KALESİ SİS BULUTLARINDA KAYBOLDU(KARS-İHA)

KARS’TA SİS ETKİLİ OLDU, TARİHİ KARS KALESİ SİS BULUTLARINDA KAYBOLDU(KARS-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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