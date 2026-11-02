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Gaziantep'te belediyeden uygun fiyatlı et satışı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Haydi Sofraya noktalarında dana kıyma 670 TL, kuşbaşı 750 TL ve kasap sucuk 700 TL'den satışa başladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziantep'te belediyeden uygun fiyatlı et satışı

Gaziantep Büyükşehir'den ekonomik et satışları hayata geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik şartlarda erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı et satış projesini devreye aldı. Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in müjdesiyle aile bütçelerine destek olmayı hedefliyor.

Satışa sunulan ürünler arasında dana kıyma 670 TL, dana kuşbaşı 750 TL ve kasap sucuk 700 TL yer alıyor.

Satış noktaları ve paketleme:

Modern et işleme tesisinde hijyenik koşullarda hazırlanan etler, gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde özenle paketleniyor. Ürünler, uygun taşıma şartları sağlanarak Haydi Sofraya satış noktalarına gönderiliyor. Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı'nda kurulan satış alanları hizmete açıldı; vatandaşlar hazırlanan ürünlere bu noktalardan ulaşabilecek.

Tesis altyapısı ve üretim süreci:

Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisi üzerinden yürütülüyor. Tesis, tam otomasyon sistemi ve teknolojik altyapısıyla üretim, paketleme ve dağıtım süreçlerinde öne çıkıyor ve hijyen standartlarını esas alıyor.

Yetkililer, uygun fiyatlı et satışının özellikle dar gelirli ailelerin gıda harcamalarına doğrudan katkı sağlayacağını belirtiyor. Belediye, satış noktalarının yaygınlaştırılması ve erişimin kolaylaştırılması için çalışmaların süreceğini açıkladı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE EKONOMİK KOŞULLARDA...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE EKONOMİK KOŞULLARDA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ ET SATIŞ NOKTALARINDA FİYATLAR BELLİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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