Kars'ta toprak verimliliği ve mera yönetimi için saha incelemesi

Kars'ta tarım ve mera yönetimine yönelik saha incelemesi

Kars'ta yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın yer aldı. Heyet, merkezlerin faaliyetleri ve üreticilere sağlanan katkılar hakkında bilgi aldı.

Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı:

Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, 30 Aralık 2024 tarihinde hizmete açıldı ve üreticilerin toprak ile sulama suyu özelliklerini bilimsel veriler ışığında değerlendirmesine imkân sağlıyor. Laboratuvarda yapılan analizlerle toprağın besin elementi durumu tespit edilerek, bitkinin ihtiyaçlarına uygun gübreleme programları hazırlanması ve sulama uygulamalarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Toprak yapısı ve sulama suyunun kimyasal özelliklerinin bilinmesi, tarımsal girdilerin gereksiz kullanılmasının önlenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyor. Analiz sonuçlarının üreticiler tarafından uygulamaya aktarılmasıyla toprağın verim gücünün korunması ve bilinçli üretim uygulamalarının yaygınlaşması amaçlanıyor.

Mera Eğitim Merkezi ve sürdürülebilir otlatma:

Mera Eğitim Merkezi, mera alanlarının korunması, doğal kaynakların akılcı kullanımı ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme programları yürütüyor. Merada yapılan çalışmalar, üreticilerin mera yönetimi konusunda bilinçlendirilmesini, otlatma alanlarının verimli kullanılmasını ve doğal bitki örtüsünün korunmasını hedefliyor.

Mera yönetiminin iyileştirilmesi, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yetiştiricilerin yem maliyetlerinin azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Merada verilen eğitimlerle sürdürülebilir otlatma uygulamalarının ve mera bakımı tekniklerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak verimliliği ve kırsal ekonomiye etkisi:

Kars'ta tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki yeri göz önüne alındığında, toprak kaynaklarının korunması ve mera verimliliğinin artırılması kırsal ekonominin güçlenmesine doğrudan katkı sağlıyor. Bilimsel verilerin üretim süreçlerine aktarılması ve eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla bitkisel üretim ile hayvancılık arasında daha verimli bir ilişkinin kurulması hedefleniyor.

Ziyaret sırasında yetkililer, tarımsal üretimin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve üreticilerin doğru uygulamalar konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Kars'ta toprak verimliliğinin korunması, meraların etkin kullanılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

KARS’TA TOPRAK ANALİZ LABORATUVARI VE MERA EĞİTİM MERKEZİNE ZİYARET(KARS-İHA)