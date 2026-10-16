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Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası, Yukarı Göçmez İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık mont ve bot dağıtarak desteğini artırdı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Patnos'ta miniklere sıcak kış: mont ve bot yardımı

Patnos'ta kış yardımı ulaştırıldı

Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ilçedeki Yukarı Göçmez İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık giysi desteği sağlandı. Dağıtım kapsamında öğrencilere mont ve bot teslim edildi.

Dağıtım ve ziyaret

Oda Başkanı Mehmet Ali Çarboğa okulu ziyaret ederek mont ve botları öğrencilere takdim etti. Uygulama, kış mevsimi öncesinde gerçekleştirildi ve hedef, çocukların soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşamamasını sağlamaktı.

Genişleme hedefi

Çarboğa, ilçedeki öğrencilere yönelik destek çalışmalarını genişletmek istediklerini belirterek, "Tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yerel oda, benzer yardım programlarını Patnos genelindeki diğer okullara da taşımayı planlıyor.

Yerel yetkililer, kış aylarında çocukların gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilmeye devam edeceğini vurguladı.

PATNOS’TA ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DESTEĞİ

PATNOS’TA ÖĞRENCİLERE MONT VE BOT DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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