Kartal Almanya'da seriyi sürdürmek istiyor: Hoffenheim sınavı

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın TSİ 22.00'de Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında evinde oynadığı karşılaşmada Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti. Kartal, Almanya'da da kazanarak Avrupa'daki serisini kayıpsız sürdürmeyi amaçlıyor.

Avrupa kupalarındaki genel bilanço:

Hoffenheim maçı, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 266. karşılaşması olacak. Geride kalan 265 mücadelede siyah-beyazlılar 103 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda Kartal 360 gol atarken, kalesinde 397 gole engel olamadı.

UEFA Kupası/Avrupa Ligi geçmişi:

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bu maçla birlikte organizasyondaki istatistiğini 141 müsabaka düzeyine çıkaracak; turnuvada bugüne dek 140 kez sahaya çıktı. Önceki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 63 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet elde etti; bu maçlarda 221 gol attı, 182 gol yedi.

deplasman karnesi ve son performans:

Beşiktaş, Hoffenheim maçıyla Avrupa kupalarında deplasmandaki 133. sınavını verecek. Daha önce dış sahada 132 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 35 galibiyet, 24 beraberlik ve 73 yenilgiyle ayrıldı; deplasmanda rakip fileleri 151 kez havalandırırken, kalesinde 246 gol gördü.

bu sezon Avrupa'daki maçlar:

Bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş, oynadığı 7 maçın 6'sından galip ayrıldı, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Danimarka ekibi Midtjylland'e karşı 1-0 ve 2-0 sonuçlarıyla iki galibiyet alan Kartal, Hradec Kralove'u iki maçta da 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen takım, ilk karşılaşmayı 3-0 kazanırken rövanşta 1-0 yenildi. Ligdeki ilk grup maçında Marsilya'yı 4-1 geçen Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da toplam 12 gol atıp 2 gol yedi.

rakip ilişkin geçmiş ve Alman ekipleriyle mücadele:

TSG Hoffenheim, daha önce Türk takımlarıyla iki kez karşılaştı; bu maçlar İstanbul Başakşehir ile oynandı. 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda rakip olan ekipler İstanbul'da 1-1, Almanya'da ise Hoffenheim'in 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş ise Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle şu ana dek 14 kez karşılaştı: Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile dörderer, Wolfsburg ve Leipzig ile ikişer, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt ile birer kez mücadele etti. Siyah-beyazlıların Alman takımlarına karşı kaydı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgiden ibaret; iki galibiyetin ikisi de Leipzig karşısında alındı.

kadro eksikleri ve hakem bilgileri:

Hoffenheim karşılaşması öncesi Beşiktaş'ta üç eksik bulunuyor. Milli takımda sakatlanarak UEFA listesinde yer almayan Milot Rashica, Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor maçında oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny ve hastalığı nedeniyle Ümit Akdağ yarın forma giymeyecek isimler olarak açıklandı. Karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek; yardımcı hakemler Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers, dördüncü hakem Kevin Van Damme olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Bram Van Driessche üstlenecek.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN İKİNCİ HAFTASINDA YARIN ALMAN EKİBİ TSG HOFFENHEİM’A KONUK OLACAK.(ARŞİV)