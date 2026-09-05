Kartal Kadıköy'de hasreti bitirdi: Fenerbahçe 2-1

Beşiktaş Kadıköy'de 2-1'lik galibiyetle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla Kadıköy'de bir sezon sonra yeniden galip gelmenin sevincini yaşadı.

maçın özeti:

Karşılaşma boyunca iki takım da üstünlük için mücadele etti; Beşiktaş'ın elde ettiği 2-1 skor, deplasmandaki performansının belirleyici olduğunu gösterdi. Maç, Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında oynandı.

kadıköy'deki anlamı:

Beşiktaş, ligde rakibini deplasmanda en son 2024-2025 sezonu içinde yenmişti; bu akşamki galibiyet, o hasreti 1 sezon sonra sonlandırdı ve takım için moral kaynağı oldu.

DERBİ MAÇTA, DEPLASMANDA FENERBAHÇE KARŞISINDA 2-1 KAZANAN BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ 1 SEZONUN ARDINDAN TEKRAR YENME BAŞARISI GÖSTERDİ.