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Kartal Kadıköy'de hasreti bitirdi: Fenerbahçe 2-1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Kadıköy'de bir sezon sonra galip geldi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 22:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartal Kadıköy'de hasreti bitirdi: Fenerbahçe 2-1

Beşiktaş Kadıköy'de 2-1'lik galibiyetle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla Kadıköy'de bir sezon sonra yeniden galip gelmenin sevincini yaşadı.

maçın özeti:

Karşılaşma boyunca iki takım da üstünlük için mücadele etti; Beşiktaş'ın elde ettiği 2-1 skor, deplasmandaki performansının belirleyici olduğunu gösterdi. Maç, Trendyol Süper Lig'in 4. haftası kapsamında oynandı.

kadıköy'deki anlamı:

Beşiktaş, ligde rakibini deplasmanda en son 2024-2025 sezonu içinde yenmişti; bu akşamki galibiyet, o hasreti 1 sezon sonra sonlandırdı ve takım için moral kaynağı oldu.

DERBİ MAÇTA, DEPLASMANDA FENERBAHÇE KARŞISINDA 2-1 KAZANAN BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ 1 SEZONUN ARDINDAN...

DERBİ MAÇTA, DEPLASMANDA FENERBAHÇE KARŞISINDA 2-1 KAZANAN BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ 1 SEZONUN ARDINDAN TEKRAR YENME BAŞARISI GÖSTERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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