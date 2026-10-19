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Kartal katlı kavşağı çalışmaları sahada hızla ilerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesindeki çalışmaları sabah incelemesinde yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kartal katlı kavşağı çalışmaları sahada hızla ilerliyor

Kartal Katlı Kavşağı çalışmaları yerinde incelendi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi sahasında sabahın ilk saatlerinde incelemelerde bulundu.

Çalışmaların kapsamı ve amaçları:

Proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek hedefiyle hayata geçiriliyor. İncelemelerde başkan Büyükkılıç, projenin mevcut durumu, devam eden imalatlar ve kavşağın kent ulaşım ağına sağlayacağı katkılar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

İncelemede Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Sahada yürütülen faaliyetler ve uygulama detayları, ekiplerin sunumlarıyla değerlendirildi.

Saha gözlemleri ve ekip iletişimi:

Büyükkılıç, saha personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip etti ve personele çalışmalarında kolaylık diledi. Teknik ekiplerden alınan bilgiler doğrultusunda, imalatların planlandığı şekilde sürdüğü, güvenlik önlemlerinin ve trafik yönetimi çalışmasının eş zamanlı yürütüldüğü not edildi.

Başkan Büyükkılıç, inceleme sırasında yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: "Sabahın ilk saatlerinde Kartal Katlı Kavşağımızda devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Tüm hemşehrilerime hayırlı, bereketli ve güzel bir hafta diliyorum." Bu sözlerle hem projenin takibine vurgu yaptı hem de kent halkına yönelik iyi dileklerini paylaştı.

Kartal Katlı Kavşağı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri'nin şehir içi ulaşım ağında akışın kolaylaşması ve trafiğin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Yetkililer, projenin kent ulaşımına sağlayacağı katkıyı artırmak için denetimleri ve koordinasyonu sürdüreceklerini belirtiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK, TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK VE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN KARTAL KATLI KAVŞAĞI PROJESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI SABAHIN İLK SAATLERİNDE YERİNDE İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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