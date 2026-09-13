Kartal'da alevlerin yükseldiği binada tahliye ve kısa süreli panik

Olayın gelişimi:

Olay, Kartal Topselvi Mahallesi Taşkın Sokak adresindeki 4 katlı bir binanın 2'nci katında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşır ulaşmaz yangına müdahale etti; alevler ekiplerin hızlı çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın üst katlarında bulunan 2 vatandaş, itfaiye ekiplerinin yönlendirmesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda 2 kişi dumandan etkilendi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından söz konusu kişiler hastaneye sevk edildi.

Mahallede yaşananlar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı; çevredeki vatandaşlar olayın kontrol altına alınmasını takip etti. Olay yerinde bulunan bir mahalle sakini, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile diğer vatandaşlara destek amacıyla ayran dağıttı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı ve konuyla ilgili inceleme sürdürüyor.

KARTAL'DA 4 KATLI BİR BİNANIN 2'NCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, ÜST KATLARDA BULUNAN 2 VATANDAŞ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ.