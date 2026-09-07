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Kartal'da meydanlar Filenin Sultanları'na destek için bir araya geldi

Kartal'da Neyzen Tevfik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda Filenin Sultanları'nı tezahürat ve şarkılarla destekledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:06

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartal'da meydanlar Filenin Sultanları'na destek için bir araya geldi

Kartal'da halk final coşkusunu meydandan izledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final heyecanı, Kartal'da düzenlenen açık hava etkinliğinde vatandaşlarla paylaşıldı. Neyzen Tevfik Meydanı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla ve söylenen marşlarla milli takıma kesintisiz destek verdi.

Meydandaki atmosfer ve tepkiler:

Etkinliği organize eden Kartal Belediyesi tarafından sağlanan yayın üzerinden maç her sayıda büyük coşku yarattı. Seyirciler, kritik anlarda hep bir ağızdan tezahürat yaparken, sokaktan geçenler de korteje katıldı. Organizasyon, mahalle sakinleri ve voleybol tutkunları arasında birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Vatandaşların duyguları ve beklentileri:

Etkinliğe katılan Ekrem Yılmaz, torununun oyunda olduğunu söyleyerek duygularını paylaştı: "Çok teşekkür ederim. Torunum da bu oyunda oynuyor, onun için çok heyecanlıyım. Bu güzel organizasyon için Kartal Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Heyecanımdan ellerim titriyor. İnşallah Allah’ın izniyle bugün maçı kazanacağız."

Bir başka izleyici Zeynep Eylül ise milli takıma olan inançlarını vurguladı: "Çok heyecanlıyız. Şu an gerideyiz ama inancımız tam. Kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz Filenin Sultanları’nın yanındayız." Katılımcılar, maç sonucundan bağımsız olarak takıma desteğin süreceğini belirtti ve organizasyonun sağladığı ortak izleme alanı için belediyeye teşekkür etti.

FİLENİN SULTANLARI’NIN FİNAL HEYECANI KARTAL’DA MEYDANLARA TAŞINDI

FİLENİN SULTANLARI’NIN FİNAL HEYECANI KARTAL’DA MEYDANLARA TAŞINDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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