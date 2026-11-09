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Elazığ'da kentsel dönüşümde 5 katlı binanın kontrollü yıkımı iş makinesiyle tamamlandı

Elazığ Doğukent Mahallesi'nde 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı, iş makinesinin tek dokunuşuyla kontrollü biçimde gerçekleşti; anlar cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da kentsel dönüşümde 5 katlı binanın kontrollü yıkımı iş makinesiyle tamamlandı

yıkım anı kamerada:

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yapılan kontrollü müdahale sırasında bina, bir iş makinesinin temasıyla hızla çöktü ve anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

kontrollü yıkım süreci:

Yıkım, kontrollü yöntemlerle gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerin gözetiminde iş makinesinin yaptığı müdahale sonucunda bina tabanından itibaren çöktü. Görüntülerde, yıkımın kısa sürede tamamlandığı ve molozun hedeflenen alana yönlendirildiği görülüyor.

görüntülerin yansıması ve kentsel dönüşüm:

Kaydedilen görüntüler, kentsel dönüşümün sahadaki bir örneğini ortaya koyuyor. Doğukent Mahallesi'ndeki uygulama, riskli yapıların kaldırılması ve bölgenin yeniden düzenlenmesi hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. O anların paylaşılması, hem sürecin şeffaflığına işaret ediyor hem de yıkım tekniklerinin nasıl uygulandığına dair görsel bir kayıt sunuyor.

Yetkililerce alınan güvenlik önlemleri ve kontrol altındaki yıkım prosedürleri sayesinde çevredeki yapı ve insanların zarar görmesinin önüne geçildiği aktarılıyor. Video kayıtları, benzer çalışmaların planlanması ve bilgilendirme açısından kaynak oluşturuyor.

ELAZIĞ&#039;DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YIKIMINA BAŞLANAN 5 KATLI BİNA, İŞ MAKİNESİNİN TEK...

ELAZIĞ'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YIKIMINA BAŞLANAN 5 KATLI BİNA, İŞ MAKİNESİNİN TEK DOKUNUŞUYLA YERLE BİR OLDU. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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