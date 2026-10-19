Şuhut’ta muhtarlar günü: görevlerin sesi Atatürk Parkı’nda yükseldi

Şuhut’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü anıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Parkı’nda düzenlenen törende ilçenin yöneticileri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar bir araya geldi.

Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ile çok sayıda muhtar katılım gösterdi.

resmî törende gerçekleştirilenler:

Program, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı; ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı ve muhtarların yerel yönetimdeki rollerine vurgu yapıldı.

kutlamanın devamı ve kapanış:

Resmî törenin ardından Şuhut Muhtarlar Derneği binasında tebrikler kabul edildi. Program, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın tarafından katılımcılara yapılan ikramla sona erdi; etkinlik, muhtarların görev bilinci ve yerel dayanışmanın önemine dikkat çeken kısa ve samimi bir atmosferde tamamlandı.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.