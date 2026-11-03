Kartepe'de Kanal Park kültür koridoruna dönüştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki yenileme çalışmaları tamamlanan Kanal Park, Dumlupınar Mahallesi adresinde açık hava sergisiyle yeni bir kimlik kazandı. Park, yürüyüş ve bisiklet yolları boyunca sergilenen panolarla Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ziyaretçilere aktarıyor.

Sergi güzergâhı ve içerik:

"Cumhuriyet’e Giden Yol" başlıklı açık hava sergisi, parkın yürüyüş ve bisiklet güzergâhına yerleştirilen panolar üzerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan tarihi adımları anlatıyor. Parktaki spor alanları, yenilenen aydınlatmalar ve düzenlemeler sayesinde ziyaretçiler hem fiziksel aktivite yapabiliyor hem de tarihsel bir yolculuk gerçekleştirebiliyor.

Belediyenin hedefleri ve açıklama:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmanın kapsamına ilişkin olarak Kanal Park'ın yürüyüş ve bisiklet yollarından aydınlatmalarına kadar yenilendiğini belirtti. Kocaman, "Kanal Park’ımızı yürüyüş ve bisiklet yollarından aydınlatmalarına kadar yenileyerek vatandaşlarımız için daha güzel ve konforlu bir yaşam alanı haline getirdik. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde 'Cumhuriyet’e Giden Yol' sergimizle Kültür Koridorumuzun ilk adımını attık. Kültür Koridorumuzda yıl boyunca edebiyattan sanata, spordan tarihe farklı konuları vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kültür Koridoru olarak adlandırılan uygulama kapsamında yıl boyunca farklı temalarda açık hava sergileri düzenlenmesi planlanıyor. Vatandaşlar, parkın yürüyüş ve bisiklet güzergâhını kullanırken sergileri gezme imkânı bulacak ve park, sporun yanında sürekli bir kültür ve sanat alanı olarak hizmet verecek.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE YENİLENEN KANAL PARK, "CUMHURİYET'E GİDEN YOL" SERGİSİYLE KÜLTÜR VE SANAT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.