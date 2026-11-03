Efekent Kapalı Pazar Yeri cumartesi günleri resmi ikinci el pazarı oldu

Meclis kararıyla Efekent ikinci el pazarına dönüştü

Efeler Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, Efekent Kapalı Pazar Yeri cumartesi günleri resmi ikinci el pazarı olarak ilan edildi. Karar, vatandaşlardan ve esnaftan gelen yoğun talepler ile daha güvenli ve uygun bir satış ortamı sağlama gerekliliğinin birleşmesi sonucu çıktı.

Kararın kapsamı ve tahsis edilen alan:

Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi meclise sunuldu ve mülkiyeti Efeler Belediyesi’ne ait olan 5990/1 ve 5991/1 parsellerde yer alan alandaki düzenleme kabul edildi. Efekent Kapalı Pazar Yeri’ndeki toplam 492 adet parsel, cumartesi günleri ikinci el eşya satışı yapmak isteyenler için tahsis edildi. Bu alanlar yıllık işgaliye izni bulunan esnafın kullanımına uygun şekilde planlandı.

Talepler, geçici yer değişikliği ve beklentiler:

Daha önce Orta Mahalle Soğukkuyu Pazarında kurulan ikinci el satış alanı, esnaf ve vatandaşların daha uygun ve güvenli bir ortam talebi üzerine geçici olarak Efekent Kapalı Pazar Yeri’ne taşınmıştı. Meclis kararıyla birlikte bu geçici düzenleme resmiyete kavuşmuş oldu; esnaf cumartesi günlerinde kapalı ve daha elverişli bir mekânda satışlarına devam edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaş ve esnaf taleplerinin öncelik taşıdığını vurguladı. Başkan Yetişkin, uygulamadan duyulan memnuniyetin kararın alınmasında etkili olduğunu belirterek uygulamanın hem pazar düzeni hem de halk güvenliği açısından fayda sağlayacağını ifade etti.

Alınan karar, ikinci el piyasasının düzenli bir alan içinde yürütülmesini sağlayarak hem alıcıların hem de satıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Belediyenin tahsis ve denetim sorumluluğu çerçevesinde, cumartesi günü kurulacak pazarda düzenli bir işleyiş ve güvenlik önlemlerinin sağlanması öngörülüyor.

"EFELER İKİNCİ EL PAZARI" RESMİYET KAZANDI