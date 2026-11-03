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Atatürk Devlet Hastanesi'nde umut bağışı: stantla organ farkındalığı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde açılan stantla vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı; amaç farkındalık.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Atatürk Devlet Hastanesi'nde umut bağışı: stantla organ farkındalığı

Atatürk Devlet Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığı çalışması

Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara ve hastalara organ bağışının önemi anlatıldı. Sağlık çalışanları, bağış süreci ve bağışın hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirme yaptı.

Stantta verilen bilgiler:

Hastane paylaşımında "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Hastanemizde organ bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurularak vatandaşlarımıza ve hastalarımıza bilgilendirme yapıldı. Organ bağışının önemi, bağış süreci ve hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirmelerde bulunularak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Unutmayalım; Bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarmak mümkün" denildi.

Toplumsal amaç ve çağrı:

Çalışmanın temel hedefi, organ bağışına ilişkin bilgi düzeyini yükselterek toplumda duyarlılığı artırmaktır. Bir bağış, birden fazla hayata umut olabilir. Hastane, organ bağışının önemine dikkat çekerek toplumu bilgilendirmeye devam etmeyi amaçladığını vurguladı.

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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