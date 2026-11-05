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Kasapoğlu'ndan parlamenter diplomasiye yeni ivme: NATO PA'da başkan yardımcılığı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu başkan yardımcılığına seçildi; bölgesel güvenlik ve diyalogu öne çıkaracak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kasapoğlu'ndan parlamenter diplomasiye yeni ivme: NATO PA'da başkan yardımcılığı

Kasapoğlu'ndan parlamenter diplomasiye yeni ivme: NATO PA'da başkan yardımcılığı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dabi'de düzenlenen NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ile Bilim ve Teknoloji Komisyonu Ortak Toplantısı'na katılarak yeni görevi üstlendi.

görevin kapsamı ve amaçları:

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, NATO üyesi ülkeler ile Akdeniz, Orta Doğu ve Arap Yarımadası'ndaki ortak ülkelerin parlamenterleri arasında diyalog ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Grup; bölgesel siyasi ve sosyoekonomik gelişmeleri, terörizm, bölgesel çatışmaları, göç ve mülteci meselelerini ile enerji ve çevre konularını çalışma gündemine alıyor. NATO'nun Akdeniz Diyaloğu ve İstanbul İş birliği Girişimi kapsamındaki parlamenter ilişkilerin güçlendirilmesi de grubun öncelikleri arasında yer alıyor.

Kasapoğlu'nun öncelikleri ve açıklamaları:

Kasapoğlu, yeni göreviyle ilgili olarak "Ülkemizi temsil ettiğimiz her platformda olduğu gibi bu görevde de Türkiye’nin görüşlerini, tecrübesini ve önceliklerini anlatmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Akdeniz ve Orta Doğu'daki gelişmelerin "insanlarımızın güvenliğini ve geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini" vurgulayan Kasapoğlu, terörle mücadele, göçün sebepleri, enerji güvenliği ve bölgesel çatışmaların ortak meseleler olduğunu belirtti.

Parlamenterler arasındaki temasların karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini belirten Kasapoğlu, "Müttefiklik, birbirimizin güvenlik kaygılarını anlamayı ve bu kaygılar karşısında dayanışma göstermeyi gerektirir. Türkiye’nin terörle mücadeledeki hassasiyetlerini ve bölgesel istikrar yaklaşımını muhataplarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi. Farklı görüşlerin bulunduğu konularda da diyalog sürdürmenin önemine dikkat çekti.

Kasapoğlu, parlamenter diplomasinin bölgedeki kalıcı barış ve istikrar için ülkelerin birbirini dinlemesi ve toplumların beklentilerini anlaması bakımından önemli bir imkân sunduğunu belirterek, "Bu sorumluluğu, ülkemizin birikimini ortak çalışmalara yansıtmak ve bölge halklarının huzuruna katkıda bulunmak için yerine getireceğiz." sözleriyle görevin hedeflerini özetledi.

Kasapoğlu'nun üstlendiği başkan yardımcılığı pozisyonu, Türkiye'nin parlamenter diplomasi alanındaki etkinliğini güçlendirme açısından önem taşıyor. Bu rol, Türkiye'nin bölgesel barış, istikrar ve iş birliğine ilişkin görüş ve önceliklerinin uluslararası parlamenter diyaloga daha güçlü biçimde yansıtılmasına katkı sağlayacak.

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU...

ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU, NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ (NATO PA) AKDENİZ VE ORTA DOĞU ÖZEL GRUBU BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE SEÇİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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