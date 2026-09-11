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kasayı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli akıl sağlığı incelemesine gönderildi

İlkadım'da market çalışanını bıçakla tehdit edip kasadan 7 bin TL aldığı öne sürülen A.A. (57), akıl sağlığı tespiti için hastaneye yatırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kasayı bıçakla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli akıl sağlığı incelemesine gönderildi

olay detayları

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir markette dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre A.A. (57), marketten bal, sıvı yağ, içki, terlik ve bir meyve bıçağı alarak ürünleri alışveriş sepetine koydu. Kasaya geldiğinde, ürünleri daha önce marketin başka bir şubesinden aldığını ve iade etmek istediğini öne sürdü.

şüphelinin marketteki davranışı:

Kasiyerin ürünlere ait fişi sorması ve markete dışarıdan elleri boş geldiğini, ürünleri içeriden aldığını hatırlatması üzerine şüphelinin cebindeki meyve bıçağını çıkardığı, market görevlisini tehdit ettiği iddia edildi. Ardından yazar kasadan 7 bin TL aldığı ve olay yerinden ayrılmaya çalıştığı belirtildi.

poliş müdahalesi ve gözaltı:

Market çalışanlarının şüpheliyi oyalayarak durumu polise bildirmesi üzerine, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, şüphelinin suçta kullandığı öne sürülen bıçak ve aldığı parayla birlikte market içinde yakalayarak gözaltına aldı.

adli süreç ve hastane yatışı:

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., savcılık tarafından önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine, ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırılmasına karar verdi ve A.A. polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

A.A.NIN MAHKEMECE AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE...

A.A.NIN MAHKEMECE AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNE YATIŞINA KARAR VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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