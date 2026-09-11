Astoria Grande Alanya'da akşam mola verdi

Geliş ve liman hareketliliği:

Palau bandıralı Astoria Grande adlı lüks kruvaziyer akşam saatlerinde Alanya Limanı'na ulaştı. Gemide toplam 199 yolcu ve 390 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.

Rota ve planlanan ayrılış:

Mısır'dan gelen kruvaziyerin Alanya'da kısa süreli bir mola verdiği; geminin gece saat 23.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere limandan ayrılmasının beklendiği bildirildi.

Yolcu hareketliliği ve kent ziyareti:

Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. Liman çevresindeki karşılama ve hizmet uygulamaları rutin şekilde sürdü.

PALAU BANDIRALI ‘ASTORİA GRANDE’ ADLI LÜKS KRUVAZİYER YOLCU GEMİSİ AKŞAM SAATLERİNDE ALANYA LİMANI’NA ULAŞTI.