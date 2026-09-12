Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor: yeniden adli inceleme yapılacak

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Amaç, ölümün kesin sebebinin tespit edilmesi ve ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması olarak açıklandı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmayı yürüten savcılık, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin adli tıp bulgularının yeniden değerlendirilmesi için feth-i kabir kararı aldı. Dosyada bulunacak yeni tespitlerin, ölüm nedenine ilişkin belirsizlikleri gidermesi ve olası müdahalelerin aydınlatılması hedefleniyor.

İşlem ve inceleme süreci:

Dün yapılması planlanan feth-i kabir işlemi ertelenmiş, işlemin bugün gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi. Mezar açıldıktan sonra alınacak numuneler üzerinde adli tıp incelemeleri yapılacak; elde edilecek bulgular soruşturma dosyasına eklenecek ve değerlendirmeye sunulacak.

Olay, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu dönemde gerçekleştiği için dosyada hem ceza hukuku hem de adli tıp yönleriyle kapsamlı bir inceleme yürütülüyor. Savcılık sürecin tamamlanmasının ardından elde edilen yeni delillere göre ek adımlar atılacağını belirtti.

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi yapılıyor