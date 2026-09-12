Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor: yeniden adli inceleme yapılacak

2011'de Silivri Cezaevi'nde ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir yapılacak; mezardan alınacak numuneler soruşturmaya eklenecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor: yeniden adli inceleme yapılacak

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Amaç, ölümün kesin sebebinin tespit edilmesi ve ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması olarak açıklandı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmayı yürüten savcılık, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin adli tıp bulgularının yeniden değerlendirilmesi için feth-i kabir kararı aldı. Dosyada bulunacak yeni tespitlerin, ölüm nedenine ilişkin belirsizlikleri gidermesi ve olası müdahalelerin aydınlatılması hedefleniyor.

İşlem ve inceleme süreci:

Dün yapılması planlanan feth-i kabir işlemi ertelenmiş, işlemin bugün gerçekleştirilmesinin beklendiği bildirildi. Mezar açıldıktan sonra alınacak numuneler üzerinde adli tıp incelemeleri yapılacak; elde edilecek bulgular soruşturma dosyasına eklenecek ve değerlendirmeye sunulacak.

Olay, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu dönemde gerçekleştiği için dosyada hem ceza hukuku hem de adli tıp yönleriyle kapsamlı bir inceleme yürütülüyor. Savcılık sürecin tamamlanmasının ardından elde edilen yeni delillere göre ek adımlar atılacağını belirtti.

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi yapılıyor

Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi yapılıyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme
images

Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı
images

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi
images

Adıyaman'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 3 kişi dumandan etkile...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kandıra rotalarında 324 bisikletçi 2'den 81'e pedal çevirdi

Kültür yolu festivali Kahramanmaraş'ta kültür hafızasını canlandırdı

Kaptaş'ta bankacılık kolaylaştı: ATM hizmete girdi

Bartın Üniversitesi kampüste sağlık ve spor odaklı adımlarla bağımlılığa karşı kapsamlı politika izliyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı