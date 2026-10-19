Dolar 49,5364 +0,06%
Euro 55,5588 -0,16%
Bist 11.616,79 -0,90%
Altın Gram 6.672,65 +0,21%
EUR/USD 1,1211 -0,29%
Brent Petrol 108,52 -1,22%
--°

Kasık şişliği ihmal edilmemeli: bebeklerde cerrahi müdahale gerekebilir

Kasık bölgesindeki şişlikler çocuklarda kasık fıtığı belirtisi olabilir; İrfan Serdar Arda, erken cerrahi müdahale ve acil değerlendirme uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kasık şişliği ihmal edilmemeli: bebeklerde cerrahi müdahale gerekebilir

Kasık fıtığının belirtileri ve riskleri:

Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, çocuklarda kasık bölgesindeki şişliklerin kasık fıtığının en belirgin bulgusu olduğunu vurguluyor. Bu şişlikler özellikle çocuk ağladığında, güldüğünde veya ıkındığında belirginleşebiliyor; çocuk sakinleştiğinde ya da yattığında ise kaybolabiliyor.

Arda, kasık fıtığının erkek çocuklarda kız çocuklarına göre yaklaşık 5 ila 8 kat daha sık görüldüğünü, erken doğan bebeklerin risk grubunda bulunduğunu ve fıtığın sağ tarafta daha sık izlendiğini belirtiyor. Ayrıca, küçük yaşlarda iki taraflı fıtık görülme olasılığının daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Ne zaman acil değerlendirme gerekli:

Fıtık kesesinin içine çoğunlukla bağırsakların girdiğini, kız çocuklarında ise yumurtalığın da kese içinde bulunabildiğini hatırlatan Arda, bu organların sıkışarak karın içine geri dönememesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Sıkışan organın kan dolaşımının bozulması durumunda kalıcı hasar gelişebileceği ve erkek çocuklarda testislerin kanlanmasının olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle, kasık şişliğinin sertleşmesi, karın içine geri gitmemesi, ağrı veya kusma gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakitsiz davranılarak acil tıbbi değerlendirme yapılması gerekiyor.

Tedavi ve ameliyat süreci:

Prof. Dr. Arda, çocuklarda kasık fıtığının kendiliğinden kapanmadığını ve temel tedavisinin cerrahi onarım olduğunu vurguluyor; fıtığın iyileşmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığı belirtiliyor. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştiriliyor.

Operasyon sırasında fıtık kesesi çevre dokulardan ayrılıyor ve karın içiyle bağlantı noktasının bağlanmasıyla onarım tamamlanıyor. Çoğunlukla günübirlik ameliyat olarak yapılabildiği, ameliyat öncesinde anestezi uzmanı tarafından değerlendirme yapılmasının ve beslenme kesilmesi gibi hazırlıkların sağlık ekibinin önerilerine göre düzenlenmesinin önemli olduğu ifade ediliyor.

Uygun cerrahi yöntemle onarılan çocukluk çağı kasık fıtıklarında tekrarlama olasılığının düşük olduğuna dikkat çeken Arda, ailelerin şüpheli durumlarda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmaları gerektiğini söylüyor.

ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. İRFAN SERDAR ARDA

ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. İRFAN SERDAR ARDA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı
images

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek
images

valinin son açıklaması: can kaybı, kayıp ve zarar tespitleri hakkında bilgi
images

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yeni akademik yılını 40 bin öğrenciyle açtı

Yerel zenginlikle sürdürülebilirlik dersi: zeytin ve pamuktan geleceğe

Muhtarlara çağrı: Eskişehir’in her kapısına devlet şefkati ulaşacak

Tekirdağ afet müdahalesinde yeni nesil araçla daha hızlı müdahale edecek

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi