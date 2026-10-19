Kasık şişliği ihmal edilmemeli: bebeklerde cerrahi müdahale gerekebilir

Kasık fıtığının belirtileri ve riskleri:

Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, çocuklarda kasık bölgesindeki şişliklerin kasık fıtığının en belirgin bulgusu olduğunu vurguluyor. Bu şişlikler özellikle çocuk ağladığında, güldüğünde veya ıkındığında belirginleşebiliyor; çocuk sakinleştiğinde ya da yattığında ise kaybolabiliyor.

Arda, kasık fıtığının erkek çocuklarda kız çocuklarına göre yaklaşık 5 ila 8 kat daha sık görüldüğünü, erken doğan bebeklerin risk grubunda bulunduğunu ve fıtığın sağ tarafta daha sık izlendiğini belirtiyor. Ayrıca, küçük yaşlarda iki taraflı fıtık görülme olasılığının daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.

Ne zaman acil değerlendirme gerekli:

Fıtık kesesinin içine çoğunlukla bağırsakların girdiğini, kız çocuklarında ise yumurtalığın da kese içinde bulunabildiğini hatırlatan Arda, bu organların sıkışarak karın içine geri dönememesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Sıkışan organın kan dolaşımının bozulması durumunda kalıcı hasar gelişebileceği ve erkek çocuklarda testislerin kanlanmasının olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle, kasık şişliğinin sertleşmesi, karın içine geri gitmemesi, ağrı veya kusma gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde vakitsiz davranılarak acil tıbbi değerlendirme yapılması gerekiyor.

Tedavi ve ameliyat süreci:

Prof. Dr. Arda, çocuklarda kasık fıtığının kendiliğinden kapanmadığını ve temel tedavisinin cerrahi onarım olduğunu vurguluyor; fıtığın iyileşmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığı belirtiliyor. Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştiriliyor.

Operasyon sırasında fıtık kesesi çevre dokulardan ayrılıyor ve karın içiyle bağlantı noktasının bağlanmasıyla onarım tamamlanıyor. Çoğunlukla günübirlik ameliyat olarak yapılabildiği, ameliyat öncesinde anestezi uzmanı tarafından değerlendirme yapılmasının ve beslenme kesilmesi gibi hazırlıkların sağlık ekibinin önerilerine göre düzenlenmesinin önemli olduğu ifade ediliyor.

Uygun cerrahi yöntemle onarılan çocukluk çağı kasık fıtıklarında tekrarlama olasılığının düşük olduğuna dikkat çeken Arda, ailelerin şüpheli durumlarda çocuk cerrahisi uzmanına başvurmaları gerektiğini söylüyor.

ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. İRFAN SERDAR ARDA