Kasım Yalman'ın kayıp çantası polisin titiz çalışmasıyla bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki seyyar satıcı Kasım Yalman, otobüs durağında bankın üzerine bırakarak unuttuğu çantasına kavuştu. Çantanın içinde, Yalman'ın yıllarca biriktirdiği para ve ziynet eşyaları bulunuyordu.

kayboluşun ardından arama süreci:

Yalman, otobüse bindiğinde önündeki eşyalarını alırken bank üzerinde bıraktığı çantasını fark etmedi. Köyüne ulaştığında çantasının yanında olmadığını fark eden Yalman, önce bindiği otobüsü kontrol etti, ardından kendi imkanlarıyla durağa dönüp çevrede arama yaptı. Sonuç alamayınca karakola giderek durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Yalman'ın başvurusu üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve titiz bir çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucu çanta bulundu ve içindeki eşyalarla birlikte sahibine teslim edildi.

çanta ve içindekiler:

Çantanın içinde Yalman'a teslim edilenler arasında 31 adet çeyrek altın, bin 400 dolar, 2 burma bilezik, 1 altın kolye, 2 yüzük ve 2 çift küpe yer aldı. Polis müdahalesi sayesinde kaybın telafisi sağlanırken, değerli eşyaların eksiksiz teslim edilmesi dikkat çekti.

Yaklaşık 50 yıldır seyyar satıcılık yaparak hırdavat satan Yalman için çanta, sadece maddi bir değer taşımıyordu; yıllarca biriktirdiği ziynet eşyaları ve nakit, depremde hasar gören evinin borcunu kapatma ve umreye gitme hayallerine kaynak olacaktı.

Çantayı teslim aldıktan sonra duygularını dile getiren Kasım Yalman, "Otobüs durağında bekliyordum. Otobüs geldiğinde elimde eşyalarım vardı. Çantamı da bankın üzerine bırakmıştım. Otobüs gelince önümdeki eşyaları aldım ancak çantamı unuttum. Son durağa geldiğimde eşyalarımı kontrol ederken çantamın yanımda olmadığını fark ettim. Bunun üzerine kendi imkanlarımla yeniden durağa giderek çevrede sordum ancak çantamı gören olmadı. Daha sonra her gün durağa gidip aradım. Bir süre sonra bulunacağından ümidimi kesmiştim. O parayla depremde yıkılan evimizin borcunu ödeyecektim. Paramız artarsa umreye gitmeyi de istiyordum. Polis ekipleri arayıp çantamın bulunduğunu söylediğinde önce inanamadım. Daha sonra geldiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım ve çantamı teslim aldım. Hayallerim yarım kalmadı, inşallah hepsi gerçekleşecek. Polis ekiplerine ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Olay, yerel güvenlik kameralarının ve emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasının kayıp eşyaların bulunmasında etkili olduğuna dair bir örnek olarak kayda geçti. Yalman ise teslimatın ardından borçlarını kapatma ve umre planları konusunda yeniden umutlandığını belirtti.

KASIM YALMAN, OTOBÜS BEKLEDİĞİ SIRADA BANKIN ÜZERİNE BIRAKARAK UNUTTUĞU VE İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 1 MİLYON TL DEĞERİNDE PARA İLE ZİYNET EŞYASI BULUNAN ÇANTASINA KAVUŞTU.