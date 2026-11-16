Kastamonu Üniversitesi'ne kenevir temelli gübre entegreli fidan kabı patenti

Patentle tescillenme:

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik ve Prof. Dr. Sezgin Ayan tarafından geliştirilen Yavaş Salınımlı Gübre Entegreli Kenevir Tabanlı Fidan Yetiştirme Kabı çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu başvuru, fidan yetiştiriciliğinde alternatif malzeme ve teknoloji kullanımı hedefleyen çalışmalar arasında öne çıkıyor.

Teknoloji ve uygulama amaçları:

Geliştirilen kabın temel yeniliği, kenevir esaslı malzeme ile yavaş salınımlı gübre teknolojisinin bütünleştirilmiş olması. Bu tasarım, fidanların gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu bitki besin maddelerinin kontrollü ve sürekli biçimde sağlanmasını amaçlıyor. Kontrol altına alınmış besin salınımı, fide kök gelişimini destekleyerek bakım döngülerini ve gübreleme aralıklarını optimize etmeyi hedefliyor.

sürdürülebilirlik ve orman üretimine katkı:

Kenevir tabanlı malzemelerin fidan yetiştiriciliğinde kullanımıyla ormancılık ve fidan üretiminde alternatif ve yenilenebilir malzemelerden yararlanılması hedefleniyor. Çalışmanın, ormanların korunması ve geliştirilmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli ekosistemlerin oluşturulmasına yönelik çabalara katkı sunması bekleniyor. Söz konusu patent, özellikle sürdürülebilir fidan üretimi açısından önem taşıyor ve saha uygulamaları ile yaygın kullanım potansiyeli bulunuyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ