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Trabzonspor evinde Hearts'ı 2-0 yendi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Hearts'ı sahasında 2-0 yendi; Mohamed Salah penaltıdan, Dju ikinci golü attı, Cabral kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 22:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor evinde Hearts'ı 2-0 yendi

Trabzonspor evinde Hearts'ı 2-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Maçta golleri Mohamed Salah (penaltı) ve Dju kaydetti; karşılaşma temposu, üç puanın alınmasıyla sonuçlandı.

maçın öne çıkan anları:

32. dakikada kazanılan penaltıda Mohamed Salah topu ağlarla buluşturarak Trabzonspor'u öne geçirdi. İkinci yarıda 58. dakikada Mohamed Salah'ın pasında topla buluşan Dju ayağının içiyle yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. 82. dakikada Saviolo'nun uzak mesafeden şutu kaleci Reus'ta kaldı. Mücadelenin son anında, 90. dakikada Cabral kırmızı kart gördü.

kadrolar ve değişiklikler:

Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mendy (Fabinho dk. 87), Folcarelli (Aral Şimşir dk. 71), Bouchouari (Pina dk. 71), Saviolo (Kuzey Akçay dk. 87), Mohamed Salah (Ozan Tufan dk. 71), Dju. Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Muçi, Nwaiwu, Oğuzhan Ertem, Hakan Yılmaz. Teknik Direktör: Thomas Reis.

Hearts: Reus, Borchgrevink (Kingsley dk. 45), McCart, Altena, Walcott, Braga (Kabore dk. 90), Magnusson, Guendouz (McPake dk. 75), Mato, Wilson (Williams dk. 75), Miller (Kerjota dk. 75). Yedekler: Clark, Fulton, Pollock, Stevenson, Laurent Mendy. Teknik Direktör: Wouter Vrancken.

Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert.

Goller: Mohamed Salah (dk. 32 pen.), Dju (dk. 58) (Trabzonspor).

Kartlar: Kırmızı: Cabral (dk. 90) (Trabzonspor). Sarı kartlar: Samet Akaydin (Trabzonspor), Miller, Borchgrevink, Wouter Vrancken (Teknik Direktör) (Hearts).

UEFA KONFERANS LİGİ 2. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA İSKOÇ EKİBİ HEARTS&#039;I 2-0 MAĞLUP...

UEFA KONFERANS LİGİ 2. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA İSKOÇ EKİBİ HEARTS'I 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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