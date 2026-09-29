Kastamonu'da çok yönlü operasyon: tarihi eser, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde kent genelinde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda çok sayıda delil ve materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet 22x12,5 santim ebatlarında narkotik madde emdirildiği değerlendirilen peçete ve 3 adet uyuşturucu aparatı yer aldı.

Ayrıca emniyet güçleri 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çift namlulu barutlu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör ile 478 adet fişek ele geçirdi.

Tarihi eser niteliğinde değerlendirilen diğer buluntular arasında 1 adet su testisi, 5 adet obje, 1 adet yüzük ve 1 adet broş ile 17 adet farklı ebatlarda tarihi eser aramada kullanılan bakır çubuk bulunurken, aramalarda 4 adet arama dedektörü ile kazı çalışmalarında kullanılan kazma ve kürek da ele geçirildi.

şüpheliler ve işlem:

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA TARİHİ ESER İLE BİRLİKTE UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.