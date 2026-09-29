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Kastamonu'da çok yönlü operasyon: tarihi eser, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tarihi eserler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da çok yönlü operasyon: tarihi eser, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde kent genelinde 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda çok sayıda delil ve materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet 22x12,5 santim ebatlarında narkotik madde emdirildiği değerlendirilen peçete ve 3 adet uyuşturucu aparatı yer aldı.

Ayrıca emniyet güçleri 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çift namlulu barutlu tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör ile 478 adet fişek ele geçirdi.

Tarihi eser niteliğinde değerlendirilen diğer buluntular arasında 1 adet su testisi, 5 adet obje, 1 adet yüzük ve 1 adet broş ile 17 adet farklı ebatlarda tarihi eser aramada kullanılan bakır çubuk bulunurken, aramalarda 4 adet arama dedektörü ile kazı çalışmalarında kullanılan kazma ve kürek da ele geçirildi.

şüpheliler ve işlem:

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA TARİHİ ESER İLE...

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA TARİHİ ESER İLE BİRLİKTE UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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