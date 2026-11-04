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kastamonu'da eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu'da jandarma 17 adrese düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına aldı; uyuşturucu, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kastamonu'da eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

kastamonu'da eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde, Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun kapsamı:

Soruşturma, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarına yönelik yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

ele geçirilenler ve soruşturmanın seyri:

Adreslerde yapılan aramalarda 122 sentetik ecza, 115 gram sentetik kannabinoid (bonzai) katkılı tütün, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 193 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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