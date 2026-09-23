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Kastamonu'da rüzgarın etkisiyle dört ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Deresökü köyünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle üç eve daha sıçradı; itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da rüzgarın etkisiyle dört ev alevlere teslim oldu

Olay yeri ve yangının seyri:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. İlk belirlemelere göre yangın, rüzgarın da etkisiyle toplam dört eve yayıldı.

müdahale ekipleri ve çalışmalar:

Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, özellikle rüzgarın etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışma sürdürüyor.

hasar durumu ve bilinmeyenler:

Söndürme çalışmaları devam ederken yangının kesin çıkış sebebi ve meydana gelen maddi hasarın ayrıntıları henüz netleşmedi. Yetkililer tarafından şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.

İNEBOLU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN ÜÇ EVE DAHA SIÇRADI

İNEBOLU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN ÜÇ EVE DAHA SIÇRADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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