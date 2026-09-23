Kastamonu'da rüzgarın etkisiyle dört ev alevlere teslim oldu

Olay yeri ve yangının seyri:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. İlk belirlemelere göre yangın, rüzgarın da etkisiyle toplam dört eve yayıldı.

müdahale ekipleri ve çalışmalar:

Olayın bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, özellikle rüzgarın etkili olduğu alanda alevleri kontrol altına almak için çalışma sürdürüyor.

hasar durumu ve bilinmeyenler:

Söndürme çalışmaları devam ederken yangının kesin çıkış sebebi ve meydana gelen maddi hasarın ayrıntıları henüz netleşmedi. Yetkililer tarafından şu ana kadar can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; olayla ilgili soruşturma ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.

İNEBOLU İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN ÜÇ EVE DAHA SIÇRADI