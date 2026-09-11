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Kastamonu'da yakalanan nişanlı çift: 'miktarı bilmiyorduk, kullanıcıyız'

Kastamonu'da araçta 393,38 g metamfetamin ve 65,08 g kokain ele geçen nişanlı çift, duruşmada kullanıcı olduklarını, miktarı bilmediklerini ve tartmadıklarını savundu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kastamonu'da yakalanan nişanlı çift: 'miktarı bilmiyorduk, kullanıcıyız'

Operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle bir araca operasyon düzenledi. Tosya ilçesi D100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramada 393,38 gram metamfetamin, 65,08 gram kokain ve 1 adet cam payp ele geçirildi.

Araçta bulunan ve İstanbul'dan satın aldıkları uyuşturucu maddeyle Ordu'ya gittikleri öğrenilen sanıklar N.U. ve Y.T. gözaltına alındı. Olayın ardından her iki şüpheli tutuklanarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Mahkeme süreci ve savcı mütalaası:

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı duruşmada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarının kişisel kullanım sınırlarının üzerinde olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların dinlenmesinin ardından tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sanıkların savunmaları ve iddiaları:

Duruşmada söz alan N.U., ele geçirilen maddeleri kullanmak amacıyla İstanbul'dan satın aldıklarını iddia etti. N.U., 'Diğer Y.T. benim nişanlım. İkimiz de uyuşturucu madde kullanırız. Daha önce Samsun'dan temin ediyorduk ancak fiyatlar yüksek olduğundan İstanbul'da bir satıcı bulduk. Daha önce de İstanbul'daki sanıktan satın almıştık, dönüşte yakalandık. Ben hem kokain hem de metamfetamin kullanırım' şeklinde ifade verdi.

N.U. ayrıca uyuşturucuyu alırken tartma işlemi yapmadıklarını, dolayısıyla miktarı bilmediklerini söyledi ve 'Yakalanınca kaç gram olduğunu öğrendim. Kullanıcıyım, suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum' dedi.

Diğer sanık Y.T. de uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, '4-5 aydır İstanbul'dan alıp kullanıyordum, ben kimseye uyuşturucu satmadım. Kullandığımı dahi kimseye duyurmamaya çalıştım. Uyuşturucu ticaretle ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.

Mahkeme kayıtlarında, sanıkların satın alma kaynakları ve hareket rotaları hakkında verilen beyanlar yer alırken, savunmaların çerçevesiyle delillerin değerlendirilmesi ilerleyen duruşmalarda detaylandırılacak.

Dosyada ele geçirilen miktarlar, emniyet tespitleri ve sanık beyanları ışığında mahkemenin ileri tarihteki duruşmada hükmünü açıklaması bekleniyor.

SANIKLARIN BULUNDUĞU ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 393,38 GRAM METAMFETAMİN İLE 65,08 GRAM KOKAİN ELE...

SANIKLARIN BULUNDUĞU ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 393,38 GRAM METAMFETAMİN İLE 65,08 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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