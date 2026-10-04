Kavak'ta petek projesi gençlere kütüphane ve çalışma alanı sunacak

Kavak Petek Projesi ilçeye yeni yaşam alanı sunacak:

Samsun’un Kavak ilçesinde hayata geçirilen Kavak Petek Projesi, ilçe halkının öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez olarak planlandı. Proje, özellikle gençler ile öğrencilerin günlük çalışma, sosyalleşme ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Yaşardoğu Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde, İlçe Tarım Müdürlüğü binasının alt kısmında gerçekleştirilecek projede modern kütüphane, kafeterya ve çalışma alanları, konferans salonu, fuaye ve sosyal alanlar yer alacak. Tasarım, kullanıcıların bir arada vakit geçirebileceği ve etkinlik düzenleyebileceği çok işlevli bir yapı öngörüyor.

Süreç ve beklentiler:

Projenin ihalesi 2 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, yapım çalışmalarına en geç bir ay içerisinde başlanacağını bildirdi ve projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve diğer ilgililere teşekkür etti. Yetkililer, mekânın açılmasıyla birlikte gençlere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerin çeşitlenmesini bekliyor.

KAVAK PETEK BİNASI