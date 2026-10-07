Kavak'ta yeni hafızlık yurdu ve cami için inşaat çalışmaları başladı

Kavak'ta hafızlık yurdu ve cami projesinde temel çalışmaları başladı

Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde planlanan Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ve Camii projesinde temel çalışmaları sahada başladı. Proje, mahalledeki dini eğitim ve ibadet altyapısını güçlendirmesi beklenen önemli yatırımlar arasında gösteriliyor.

projenin mahalle için önemi:

Mahalle sakinleri, kursun yatılı olması ve caminin bölgeye kazandıracağı hizmetler nedeniyle projenin yerel ihtiyaçları karşılayacağı görüşünde. İnşaatın başlangıcı, uzun süredir beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki toplumsal ilgiyi artırdı.

muhtarın teşekkürleri:

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hamit Yerişkin, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yerişkin, "Mahallemize kazandırılacak bu önemli eserin temel çalışmalarının başlamasından dolayı mutluyuz. Emeği ve katkısı bulunan herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Temel çalışmaları başlayan projeyle ilgili ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalar ve inşaat takvimiyle ilgili bilgilendirmelerin yerel yetkililer tarafından paylaşılması bekleniyor.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE HAFIZLIK KUR’AN KURSU VE CAMİİ İÇİN TEMEL ÇALIŞMASI BAŞLADI