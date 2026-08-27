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Kavak'ta yeni jandarma komutanı güvenliği önceliklendirdi

Jandarma Üsteğmen Burak Yılmaz, Kavak ilçesinde can ve mal güvenliğini öncelik kabul ederek halkla iş birliği içinde huzurun sürdürülmesini taahhüt etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavak'ta yeni jandarma komutanı güvenliği önceliklendirdi

kavak ilçe jandarma komutanlığına yeni komutan göreve başladı

Jandarma Üsteğmen Burak Yılmaz, Samsun'un Kavak ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı görevine resmen başladı. Göreve gelişinin ardından yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.

öncelik: can ve mal güvenliği:

Yılmaz, Kavak halkının can ve mal güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin sağlanmasının temel hedefleri olduğunu belirtti. Jandarma teşkilatı olarak bu görevleri büyük bir hassasiyetle yürüteceklerini ifade ederek asayişin korunmasının önemine dikkat çekti.

halkla iş birliği vurgusu:

Jandarma Üsteğmen Burak Yılmaz, göreve başlamasının ardından şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Kavak halkımızla el ele, gönül gönüle çalışarak ilçemizin güvenliği için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz".

Yılmaz'ın açıklamaları, ilçe genelinde asayişin devamlılığı ve vatandaşlarla yakın iletişim temelli bir hizmet yaklaşımını öne çıkarıyor. İlçe jandarma komutanlığı, bu çerçevede görevlerini sürdürmeye devam edecek.

JANDARMA ÜSTEĞMEN BURAK YILMAZ

JANDARMA ÜSTEĞMEN BURAK YILMAZ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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