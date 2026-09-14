Kavşağa hızla giren araç yan taraftaki otomobile çarptı

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kavşak kazası

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen çarpışma, bir araç kamerası tarafından anbean kayda geçti. Olayda üç kişi yaralandı.

Kaza anı ve görüntüler:

Görüntülerde, kavşağın yeşil ışık yanmasıyla birlikte bir aracın kontrollü şekilde kavşağa girdiği, aynı anda 12. bulvardan geldiği ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen diğer aracın yüksek hızla kavşağa girerek yandan çarptığı görülüyor. Çarpışma sonrası her iki araç da savruldu.

Yaralılar ve inceleme:

Çarpışan araçlardan birinin sürücüsü Serdar U. (24) ve diğer sürücü Eşref Ö. (26), ayrıca 55 ZA 585 plakalı araçta yolcu bulunan Recep Semih A. (24) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada bulunan araç plakalarından birinin 68 AEF 148 diğerinin ise 55 ZA 585 olduğu kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

AKSARAY’DA KIRMIZI IŞITA GEÇİP KAVŞAKTAKİ BAŞKA BİR ARACA HIZLA ÇARPAN KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ BİR ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN KAYDA GEÇTİ. KAZADA 3 KİŞİ YARALARDI.