Kaza raporu

Hatay'ın Antakya - Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında seyir halindeki bir traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışma etkisiyle traktör ikiye bölündü ve traktör sürücüsü yaralandı.

olay anında ve ilk müdahale:

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

soruşturma ve ilerleyen süreç:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın nedenleri ve sorumluluk tespiti için olay yerinde ve çevresinde çalışma yapılıyor.

HATAY'DA KAMYONETLE ÇARPIŞARAK İKİYE BÖLÜNEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.