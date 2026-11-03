Kavşakta çarpışma: Domaniç'te traktör ikiye ayrıldı, sürücüler yara almadı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada, bir traktör ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu araçlarda ağır hasar oluştu. Olay, Domaniç çevre yolu üzerindeki Jandarma Kavşağı mevkisinde gerçekleşti.

kaza yeri ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki T.K. idaresindeki 43 UK 214 plakalı traktör ile 40 yaşındaki R.Ç. yönetimindeki 43 HT 390 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün gövdesi ikiye ayrılarak parçalanırken, otomobil de ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

sürücüler ve soruşturma:

Kaza anında meydana gelen hasara rağmen, her iki sürücü de yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNÜRKEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.