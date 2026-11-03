Dolar 49,9139 -0,12%
Euro 55,9872 +0,11%
Bist 10.917,66 -0,40%
Altın Gram 6.292,30 -1,22%
EUR/USD 1,1196 +0,04%
Brent Petrol 106,97 +2,10%
--°

Kavşakta çarpışma: Domaniç'te traktör ikiye ayrıldı, sürücüler yara almadı

Domaniç çevre yolundaki Jandarma Kavşağı'nda traktör ile otomobil çarpıştı; traktör ikiye bölündü, iki sürücü yara almadan kurtuldu, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kavşakta çarpışma: Domaniç'te traktör ikiye ayrıldı, sürücüler yara almadı

Kavşakta çarpışma: Domaniç'te traktör ikiye ayrıldı, sürücüler yara almadı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada, bir traktör ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu araçlarda ağır hasar oluştu. Olay, Domaniç çevre yolu üzerindeki Jandarma Kavşağı mevkisinde gerçekleşti.

kaza yeri ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki T.K. idaresindeki 43 UK 214 plakalı traktör ile 40 yaşındaki R.Ç. yönetimindeki 43 HT 390 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktörün gövdesi ikiye ayrılarak parçalanırken, otomobil de ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

sürücüler ve soruşturma:

Kaza anında meydana gelen hasara rağmen, her iki sürücü de yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA&#039;NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA TRAKTÖR İKİYE...

KÜTAHYA'NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNÜRKEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çıntar avına çıkan kadın orman yolunda kaza sonucu yaşamını yitirdi
images

Kepez'de aniden çakan yıldırım müstakil evi küle çevirdi
images

Diyarbakır Bağlar'da gece yarısı çarpışma: 2 ölü, 12 yaralı
images

Gizli bölmelerden güvercin kümesine: Tekirdağ'da iki haftalık uyuşturucu operasy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell teknolojiyle iklim iş birliğini güçlendiriyor

Yerli üretimle uluslararası buluşma: GastroAntalya 7. kez Antalya'da

hatay’ın maskot kargası yeni mahallesinde ‘paylaşılamaz’ oldu

Günlük yaşamda köprü: işaret diliyle görüntülü destek hattı Mersin'de

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı