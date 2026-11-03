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Başsavcıdan muhtarlara çağrı: tebligat ve asayişte koordinasyon

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu, muhtarlarla tebligat uygulamalarını, mahalle asayişini ve kurumlar arası koordinasyonu görüştü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başsavcıdan muhtarlara çağrı: tebligat ve asayişte koordinasyon

Toplantının gündemi:

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek bölgeye ilişkin öncelikleri değerlendirdi. Toplantıda öncelikli olarak tebligat süreçlerinin etkin yürütülmesi, mahallelerin asayiş durumu ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Tebligat süreçlerinde öncelikler:

Görüşmede, adli süreçlerin hızlı ve eksiksiz işletilebilmesi için tebligatların etkin biçimde ulaştırılması gerektiği vurgulandı. Uygulamada karşılaşılan aksaklıklar üzerinde duruldu ve muhtarların tebligatla ilgili sahadaki gözlemleri ile çözüm önerileri dinlendi.

Asayiş ve kurumlar arası koordinasyon:

Mahallelerdeki güncel asayiş durumu değerlendirildi; kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelede kurumlar arası iletişim ile koordinasyonun önemi yeniden teyit edildi. Muhtarların yerel düzeydeki rolü ve adli makamlarla diyalogun güçlendirilmesi toplantıda öne çıkan konular arasındaydı.

Toplantı kapsamında, mahallelerin karşılaştığı sorunlar ve muhtarlardan gelen öneriler not alındı; adli makamlar ile muhtarlar arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi gerektiği bir kez daha ifade edildi.

ÇEŞME CUMHURİYET BAŞSAVCISI MERT TATAROĞLU, İLÇEDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARINI...

ÇEŞME CUMHURİYET BAŞSAVCISI MERT TATAROĞLU, İLÇEDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARINI AĞIRLADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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