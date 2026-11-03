Menteşe'de dumanlar alarm verdi: iş yeri kullanılamaz duruma geldi

Menteşe'de iş yeri yangını:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Şeyh Mahallesi Hacı Memiş Ağ Sokak üzerinde yer alan Dereli İş Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ve olay yeri çalışması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis, kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangının daha fazla alana sıçramasının önüne geçildi.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu ilgili iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Soruşturma sonuçlandıkça hasarın boyutu ve yangının nedenine ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

MENTEŞE’DE İŞ YERİ YANGINI: İŞYERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ