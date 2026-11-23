Kazanın meydana geldiği nokta

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki elektrikli scooter kavşakta dönüş yaptığı sırada, Y.Y. yönetimindeki 14 AAS 881 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücünün durumu ve ilk yardım

Çarpışmanın etkisiyle scooter üzerinden düşen S.T. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ambulansta müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası S.T. hastaneye gitmeyi reddetti.

Emniyet ekiplerinin çalışması

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk değerlendirmesi kapsamında ekiplerin delil toplama ve ifadelere başvurma çalışmaları sürdürüldü.

Bolu'da elektrikli scooter ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 hafif yaralı