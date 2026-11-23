Ara tatili biten İstanbul'da akşam trafiği yüzde 78'e ulaştı

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona ererken, İstanbul'da haftanın ilk iş gününde akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

yoğunluğun odaklandığı noktalar:

D-100 Karayolu başta olmak üzere bazı ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar, akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

veri ve günlük etkiler:

İBB haritasından alınan ölçüm, hafta başı dönüş hareketliliğinin akşam saatlerinde belirgin şekilde arttığını gösteriyor. yüzde 78 oranı, sürücüler ve toplu taşıma planlaması için önemli bir gösterge niteliğinde.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı