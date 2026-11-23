Edremit Körfezi'nde etkiler:

Balıkesir Edremit Körfezi'nde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış, bölge genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Ayvalık'ta öğle saatlerinde hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgâr nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Deniz ulaşımında ve kıyılarda riskler:

Sahilleri döven dalgalar kıyılarda bağlı tekneleri zor durumda bıraktı; bazı tekneler batma tehlikesi yaşadı. Küçük sandallar şiddetli dalgalar karşısında zor anlar yaşarken, kıyı hattında güvenlik kaygıları ortaya çıktı.

Günlük yaşam ve uyarılar:

Fırtınanın etkisini gösterdiği Edremit'te aşırı yağış nedeniyle günlük yaşam aksadı. Trafik ve açık alandaki etkinliklerde aksamalar görüldü, sahil bölgelerinde güvenlik önlemleri ön plana çıktı. Yetkililerin dikkatli olunması yönündeki uyarıları bölge halkı için önem kazandı.

Olumsuz hava koşullarının etkileri boyunca deniz ve kıyı kullanıcılarının tedbirli olması gerektiği vurgulanırken, bölgedeki durumun gelişmesine göre ek önlemler alınabileceği belirtildi.

Edremit Körfezi'nde fırtına ve sağanak etkili oldu