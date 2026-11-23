Osmancık'ta ev aramasında 3 tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste arama gerçekleştirdi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Arama sırasında 3 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 5 gram uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma süreci ve gözaltı:

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli K.U., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlerleyen soruşturma:

Soruşturma kapsamında ele geçirilen malzemeler ve deliller üzerinde inceleme yapıldığı, bağlantıların araştırılmaya devam edildiği bildirildi.

OSMANCIK ADLİYE BİNASI