Kavşakta çarpışma kamerada: Mersin'de 3 kişi yaralandı

Akdeniz Mahallesi'nde kavşakta çarpışma

Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ve yaralılar:

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden H.Ç. idaresindeki 34 TR 0163 plakalı otomobil ile yan sokaktan çıkan A.S. yönetimindeki 33 ATK 069 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi ile otomobildeki bir yolcu yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletteki iki kişinin savrulması ve çarpışmanın etkisi görülüyor. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI İSE BİR İŞYERİNİN KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.