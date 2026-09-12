Samsun'da kooperatif ve müteahhit krizi 80 aileyi mağdur etti

Samsun'da konut projesinde teslimat krizinin detayları

Samsun'da bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 70-80 aile, müteahhit ile kooperatif arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden dairelerini teslim alamadıklarını ve tapularını elde edemediklerini bildiriyor. Proje toplam 197 daire içeriyor ve alıcılar, yıllarca biriktirdikleri paralarla yaptıkları ödemelere rağmen mağdur olduklarını söylüyor.

mağdurların talepleri ve yaşanan psikolojik etkiler:

Mağdur aileler adına açıklama yapan Veysel Gür, aralarında emekli, memur, öğretmen, sağlık ve emniyet mensupları ile yurtdışında çalışanların bulunduğunu belirterek aile düzenleri ve psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti. Gür, sözleşme tarihleri hakkında metinde farklı tarihler bulunduğuna dikkat çekerek süreci anlattı; alıcıların hak iddiası ve şikâyetleri kamuoyuna taşındı.

Mağdurlar ayrıca, ödedikleri rakamlara dikkat çekiyor; 2020 yılından bu yana 500 bin ve 850 bin TL gibi ödemeler yaptıklarını ve bu paraların bugün çok daha yüksek meblağlara denk geldiğini vurguluyor. Bir kısmı, aynı dairenin 3-4 kişiye satıldığını iddia ederek yetkililerden çözüm talep ediyor.

kooperatif ile müteahhit arasındaki anlaşmazlığın meselesi:

Mağdurların iddiasına göre, noter sözleşmelerine dayanarak SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ile müteahhit A.C. arasında imzalanan satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri; hak edişlerin devri ve satış yetkisinin verilmesi konularında sorunlu. Metinde hem 23 Ekim 2020 hem de 23 Kasım 2020 tarihlerine atıf yapılması göze çarpıyor; mağdurlar bu tarihlerde düzenlenen sözleşmelerin muhatap kabul edilerek işlem yapılmasını talep ediyor.

Gür, sözleşmede öngörülen hak ediş şartlarının sağlandığını ancak kooperatifin hak ediş bedellerini müteahhide devretmemesinin inşaatın durmasına ve müteahhidin zor duruma düşmesine yol açtığını savunuyor. Ayrıca kooperatifin denetim görevini yerine getirmediğini ve sözleşmede yazılı daire devirlerine engel olduğunu iddia etti.

hukuki süreç ve tarafların açıklamaları:

Mağdurlar, durumu Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarına taşıyacaklarını belirterek "Türk adaletine güvenerek savcılara seslenmek istiyoruz" mesajı verdi. Müteahhit A.C.'nin yurt dışında olduğu, kooperatif başkanı M.A.'nın ise iddialarla ilgili açıklama yapmayacağını bildirdiği öğrenildi.

Taraflar arasındaki çözümün nasıl sağlanacağına dair resmi açıklama veya yargı sürecinin başlatılmasına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Mağdur aileler yetkililerden hızlı ve şeffaf bir çözüm bekliyor.

SAMSUN’DA BİR KONUT PROJESİNDEN EV SATIN ALAN YAKLAŞIK 80 AİLE, MÜTEAHHİT İLE KOOPERATİF ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR NEDENİYLE DAİRELERİNİ TESLİM ALAMADI. BASIN AÇIKLAMASI YAPAN MAĞDUR AİLELER, AYNI DAİRELERİN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDIĞINI İDDİA EDEREK YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM İSTEDİ.