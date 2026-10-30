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Kavşakta ihmale dair görüntüler: motosiklet kask kamerası kazayı kaydetti

Antalya Muratpaşa'da Lara Turizm yolu kavşağında hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün kaza anı kask kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta ihmale dair görüntüler: motosiklet kask kamerası kazayı kaydetti

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Turizm yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Ekrem T. idaresindeki 01 BDZ 881 plakalı motosiklet, kavşak sistemine yaklaştığı sırada plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak yağışlı hava nedeniyle ıslak olan yolda devrildi ve kaymaya başladı.

kask görüntüleri ve olay yerindeki müdahale:

Kask kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün kavşağa yaklaşırken kontrollü geçiş ışığının yandığı; buna rağmen soldan gelen hafif ticari aracın, diğer araçlar kavşak içinde bekliyor olmasına rağmen yola çıktığı görülüyor. Çarpışmanın ardından sürücü asfalt üzerinde sürüklendi.

Olayın hemen sonrasında çevredeki sürücüler motosiklet sürücüsüne müdahale ederek yardım etti. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve ilk müdahale yerinde sağlandı.

Görüntüler, kavşaklarda kontrollü geçişe uyulmasının ve yağışlı havada daha temkinli seyretmenin önemini ortaya koyuyor. Hafif ticari aracın kimliği ve sürücüsü hakkında bilgi alınamadı; olayın ayrıntıları kask kamerası kayıtlarıyla netleşti.

ANTALYA’DA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ KARIŞTIĞI KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA...

ANTALYA’DA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ KARIŞTIĞI KAZA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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