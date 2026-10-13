Kavşakta kayma sonrası motosiklet devrildi; şans eseri iki kişi yara almadan kurtuldu

kaza ayrıntıları:
Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada 55 AVC 683 plakalı motosiklet kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü ile arkasındaki yolcu yere düşerek sürüklendi.
çevredeki müdahale:
Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu ve iki kişinin yardımına yetişti. Sürücü ve yolcu çevredekilerin desteğiyle yerden kalktı.
hasar ve sonuç:
Kazada yaralanan olmadı, ancak motosiklette maddi hasar meydana geldi.
Kavşakta motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu yerde böyle sürüklendi
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