Kavşakta kayma sonrası motosiklet devrildi; şans eseri iki kişi yara almadan kurtuldu

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada 55 AVC 683 plakalı motosiklet kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü ile arkasındaki yolcu yere düşerek sürüklendi.

çevredeki müdahale:

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu ve iki kişinin yardımına yetişti. Sürücü ve yolcu çevredekilerin desteğiyle yerden kalktı.

hasar ve sonuç:

Kazada yaralanan olmadı, ancak motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Kavşakta motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu yerde böyle sürüklendi