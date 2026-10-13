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Kavşakta kayma sonrası motosiklet devrildi; şans eseri iki kişi yara almadan kurtuldu

Samsun İlkadım'da Cumhuriyet Meydanı kavşağında dönüş yapan motosiklet kaydı, devrildi; sürücü ve yolcu yere sürüklenmesine rağmen yara almadı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta kayma sonrası motosiklet devrildi; şans eseri iki kişi yara almadan kurtuldu

kaza ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada 55 AVC 683 plakalı motosiklet kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü ile arkasındaki yolcu yere düşerek sürüklendi.

çevredeki müdahale:

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu ve iki kişinin yardımına yetişti. Sürücü ve yolcu çevredekilerin desteğiyle yerden kalktı.

hasar ve sonuç:

Kazada yaralanan olmadı, ancak motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Kavşakta motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu yerde böyle sürüklendi

Kavşakta motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu yerde böyle sürüklendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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